Tonje og Lene fra Farmen kysser ømt i het reklamefilm

«FORLOVET» SEG PÅ TV: I januar, lenge før de ble kjent gjennom «Farmen» på TV 2, var kjæresteparet Lene Sleperud og Tonje Frøystad Garvik med i en reklamefilm for Tresori diamanter - for å markere ettårsjubileet for at kirken sa ja til homo-ekteskap. VIDEO: Tresori diamanter 30. november 2018