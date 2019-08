Tone Damli: - Det er ikke min skyld

Klipp fra programmet "Tone" på TV2. Tone Damli Aaberge er i København for å se på sin nye kleskolleksjon. I forbindelse med fotoshoot snakker hun også om foreldre som legger skyld på henne for at barna ikke spiser godteri på lørdagen for å se ut som Tone. Dette mener Tone at hun har null skyld i. 2. november 2016