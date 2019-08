Slik reagerte Bertine Zetlitz og Noman Mubashir på å vinne «klesprisen»

- GÅR PÅ COOP MEGA MED LOUIS VUITTON: Zetlitz og Mubashir fikk prisen for årets best kledde. Med det kommer et stort ansvar, forteller de til Se og Hør. Video: Per Ervland 6. november 2016