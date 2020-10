Sett av millioner: - Ekkelt

En meget sprek kvinne viste fram ferdighetene sine, og går nå viralt på nettet. Non Stop-video av Sondre Rahm, Christian Wehus, Nicolai Alcaniz og Emrik Sager. Vi lager Norges beste viralprogram - som daglig serverer deg deg de beste viralvideoene fra internetts verden. Takk for at du ser på Non Stop!

13. oktober 2020