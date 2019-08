Ser seg selv ha sex på TV: - Ikke å anbefale

HAR SEX: På tross av at Erik Sæter i januar sa at han ikke skulle ha sex på tv, motbeviste «Paradise»-deltakeren dette denne uka. Han og partner Ingrid Aguliuz ble tvunget til å se på noen sekunder av seansen da de gjestet «Pærra-preik» denne uka. Video: Marie Røssland / Programleder: Kine Falch Se hele programmet her: https://youtu.be/rJNtsG3Y0wc 12. april 2018