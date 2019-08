Såret av «Paradise»-partneren: - Hjelper ikke å beklage

SÅRET: Newa Reza er såret over hvordan «Paradise»partner Erik Sæter har behandlet henne. Newa fikk følelser Erik tidlig i oppholdet, og dette føler hun at han har utnyttet. Bodø-gutten gjestet denne utgaven av «Pærra-preik», hvor han måtte svare på kritikken. Video: Marie Røssland / Programleder: Kine Falch Se hele programmet her: https://youtu.be/rJNtsG3Y0wc 12. april 2018