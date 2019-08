Sager hodet av Northug: – Angrer!

ANGRER: Calle Halfvarsson sto gjentatte ganger og beklaget seg foran et samlet pressekorps onsdag morgen. Grunnen er at Calle Halfvarsson har deltatt i et innslag i NRK-programmet Helt Ramm. I videoen sager han hodet av en Petter Northug-plakat og kaller Johannes Høsflot Klæbo for en dritt. Video med tillatelse fra NRK. Klipp: Ørjan Ryland 20. februar 2019