Renee Zellwegers ansikt vekker oppsikt

Video originally published on dagbladet.no/dbtv.no on 22.10.2014 - LEVER ANNERLEDES: Mandag viste Renee Zellweger seg på den røde løperen under «Elle»-fest, og stjerna har i ettertid fått mye oppmerksomhet for sitt endrede utseende. Nå forklarer hun hvorfor hun ser annerledes ut. Video: AP 16. september 2016