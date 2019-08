Petter Stordalen er «Årets best kledde»: Stilen min bærer preg av at jeg kommer fra Porsgrunn

BADER MED DRESS: Petter Stordalen er kåret til vinneren av «Årets best kledde mann». Under fotoshooten med Se og Hør bader han på The Thiefs spa - i full dress. Her avslører han også en rekke ting om den spesielle stilen sin, en stil som fikk ham til å kapre årets pris. Video: Ingrid Cogorno / Reporter: Hanne Kathrine Bratholt 18. januar 2018