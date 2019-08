Pastoren stjeler showet: - Kan ha vært litt too much

SHOWMAN: Pastor Michael Curry skapte flere reaksjoner blant de oppmøtte under vielsen. - For erkekonservative briter kan han ha vært litt too much, men det gjenspeiler veldig hvem Meghan og Harry er, sier Se og Hørs ekspert Caroline Vagle. Video: AP 19. mai 2018