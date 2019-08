«Paradise-Asle» om Petters toalettbesøk: - Det er så sykt!

ONANERTE TIL BILDE: I torsdagens episode gjorde Paradise-Petter noe som sjokkerte Paradise-fan Asle. Realitydeltakeren tok med seg et bildet av en av de andre deltakerne på do, slik at han kunne få utløp for sin seksuelle frustrasjon. Video: Asle Hansen / Dagbladet / Klipp brukt med tillatelse fra TV 3 31. mars 2017