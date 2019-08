Overraskende het realityflørt

BLIND DATE: I Viafree-serien «Henrik og Aleks» har Aleksander Sæterstøl arrangert blind date for «Ex on the beach»-stjernen Henrik Elvejord Borg. Han finner fort tonen med den tidligere «Paradise Hotel»-deltakeren Karoline Sophie Antonsen. Se hele episoden på Viafree! 1. august 2019