Minutter senere er åkeren borte

En far og sønn skulle eksperimentere med et forstørrelsesglass i Shanghai i Kina, men endte opp med å tenne på en hel åker. Non Stop TV med Sondre og Christian. Vi lager Norges beste viralprogram som daglig gir deg de morsomste viralklippene du ikke vil gå glipp av! Se Non Stop TV med Sondre og Christian på Dagbladet!