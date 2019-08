Mette-Marit ler av sin egen tekst fra 9. klasse

LATTERKRAMPE: Kronprinsesse Mette-Marit reiser med Litteraturtoget for femte gang. Første stopp er et skrivekurs på Mette-Marits gamle ungdomsskole, Fiskå skole. Her leser hun lattermildt opp en av sine egne tekster fra 9. klasse. 6. juni 2018