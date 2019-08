Maurangrep og bryllup: Dette gjorde de på utsida av hotellet

UTSIDA: Både Aurora Gude og Marius Pettersen måtte tilbringe mange dager på utsida av «Paradise Hotel» under innspillingen av årets sesong. I «Pærra-preik» forklarer de to hvordan de fikk tida til å gå. Video: Marie Røssland / Programleder: Kine Falch Se hele programmet her: https://youtu.be/RYwcO6yeRkw 27. april 2018