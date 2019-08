Leser høyt fra boken: - Kan spørre seg hva slags menneske jeg har blitt

HEMMELIG OPPDRAG: Da Henrik Elvejord Borg var på «Ex on the Beach»-innspilling, jaktet han ikke på kjærligheten. Han var der nede for å skrive bok, og nå begynner den å ta form. Han leverte selvfølgelig en smakebit. Video: Ruben Pedersen / Helén Skogstad 5. september 2018