Leif (92) rister på hodet. Dette mener de eldre om «Ex on the Beach»

EX ON THE BEACH: Vera (88), Leif (92) og Torill (72) så den første episoden av den skandaleombruste TV-serien «Ex on the beach». Lite visste de at det for det meste skulle handle om nakenhet, utskjelling og alkohol. Se den eldre gardes reaksjoner på det mye omdiskuterte skandaleprogrammet. Reporter: Julie Solberg. Video: Malene Storrusten. Klipp: Emilie Rydning / Malene Storrusten. 22. august 2018