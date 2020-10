Kim Kardashian snakker ut om Paris-dramaet i ny sesong av «Keeping up with the Kardashians»

SNAKKER FOR FØRSTE GANG: For snart et halvt år siden ble reality-stjerna Kim Kardashian (36) offer for et brutalt innbrudd og ran mens hun befant seg i Paris i forbindelse med moteuka. I et nytt promo-klipp for stjernas egne program, forteller hun om den skremmende opplevelsen. Video: E! Online Se hele klippet her. http://www.eonline.com/shows/kardashians/news/835707/kim-kardashian-gives-terrifying-moment-by-moment-recap-of-paris-attack-reveals-she-was-thrown-on-bed-thought-this-is-it

17. mars 2017