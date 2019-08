«Kastet» seg over Oskar. Slik forklarer hun det som skjedde

IKKE FORELSKET: Newa Reza la ikke skjul på at hun fikk et godt øye til Oskar Johansson på «Paradise Hotel». I ukas «Pærra-preik» forklarer Hadeland-jenta hva som skjedde. Video: Marie Røssland / Programleder: Kine Falch Se hele programmet her: https://youtu.be/gdUZTpzV5L0 3. mai 2018