Jan Thomas Metoden - Øyeskygge - E01

Slik får du like intense øyne som Eva Longoria Jan Thomas avslører sminketriksene sine i Se og Hørs nye serie «Jan Thomas-metoden». Kjendisstylist Jan Thomas har sminket utallige Hollywood-stjerner og norske kjendiser. Nå har Se og Hørs Motepoliti samlet sine beste tips i en videoserie med navn «Jan Thomas-metoden». Her går han gjennom trinn for trinn hva du må gjøre for å få filmstjernenes perfekte look. Publisert på www.seher.no (mai 2014) 9. august 2016