Italienske styrker ignorerte synkende skip full av syriske flyktninger og lot 268 drukne

LYDOPPTAK: Italienske myndigheter lot syrerne drukne, til tross for at de flere timer tidligere ble varslet om at flyktningene var i fare. Dette førte til at 268 båtflyktninger døde i havari utenfor Lampedusa for snart fire år siden. Her er lydopptaket fra nødsamtalene. 9. mai 2017