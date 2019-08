Innrømmer romanse: - Vi er mer enn bare venner

MER ENN BARE VENNER: Julie Grindbakken og Oskar Johansson gjester denne ukas «Pærra-preik», og avslører samtidig at de to har sett mye til hverandre etter at innspillingen av «Paradise Hotel» var ferdig. Video: Marie Røssland / Programleder: Kine Falch Se hele programmet her: https://youtu.be/wC9dLFEICRI 10. mai 2018