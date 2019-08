Hvor godt kjenner egentlig «Paradise»-paret hverandre?

QUIZ: I denne utgaven av «Pærra-preik», bekrefter Julie Grindbakken og Oskar Johansson at de to er blitt mer enn bare venner. Se og Hør benyttet anledningen til sjekke hvor godt «Paradise»-paret egentlig kjenner hverandre. Video: Marie Røssland / Programleder: Kine Falch Se hele programmet her. https://youtu.be/wC9dLFEICRI 11. mai 2018