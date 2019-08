Hotel Cæsar åpner dørene - for aller siste gang

SELGER UNNA KOSTYMELAGERET: Norges eldste dramaserie åpnet dørene for siste gang - for å selge unna kostymene fra 19 år på sett ved Hotel Cæsar. «Norges største Cæsar-fan» og reporter Ole Johannes Ferkingstad tok turen for å kjenne på stemninga ved kostymeutsalget. Video: Se&Hør. 29. mai 2017