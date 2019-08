Her kliner Frank Løke til med «Ex on the beach»-Helene

KLINTE TIL: Frank Løke og Helene Hima ankom Se og Hørs 40-årsfest sammen. Nå forklarer de hvordan relasjonen oppsto. Reporter: Julie Solberg. Video: Thomas Carlsen Les hele saken her: https://www.dagbladet.no/kjendis/frank-loke-overrasket-med-ex-on-the-beach-profil/70241527 23. september 2018