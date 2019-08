Her fyker de i tottene på hverandre: - Et personangrep

PERSONANGREP: Det ble opphetet stemning da jentene skulle ta et valg denne uka på «Paradise Hotel». Newa Reza og Charlotte Helm var veldig uenige, og til slutt hevet én av dem stemmen. I denne utgaven av «Pærra-preik» forklarer begge to hva som skjedde. Video: Marie Røssland / Reporter: Kine Falch Se hele programmet her: https://youtu.be/gdUZTpzV5L0 3. mai 2018