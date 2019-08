Harald Eia fikk TV-nekt av Bård Tufte Johansen

Harald Eia intervjues om ny sesong av TVNorge-programmet "Brille". Her kan han fortelle at han fikk TV-nekt av Bård Tufte Johansen når det gjaldt prostata-sjekk på TV. Dermed måtte Harald gå til TV2-showet "Else" for å få gjennomført dette på TV-skjermen. 2. november 2016