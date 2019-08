Fikk melding av stjerneprodusent etter dette

ÅRETS SOMMERHIT?: Ina Kilnes og Marius Pettersen gjestet denne ukas «Pærra-preik», og fortalt om den massive responsen etter at de framførte en egenskrevet låt på «Paradise Hotel». Selveste Andreas Haukeland, bedre kjent under artistnavnet TIX, har også fått øynene opp for det noen mener er årets store sommerhit. Video: Marie Røssland / Programleder: Kine Falch Se hele programmet her. https://youtu.be/NoH4_-9EdIg 25. mai 2018