Fem år etter dette, fikk «Paradise»-Magne oppmerksomhet av Paris Hilton

FIKK OPPMERKSOMHET: Magne Robberstad (28) var med på «Paradise Hotel» i 2013, da Paris Hilton vikarierte for Triana Iglesias som programleder i ei uke. Storsjarmøren innrømmer nå at han har fått oppmerksomhet fra Paris Hilton - nesten fem år senere. Han innrømmer også at han dro en hvit løgn om stjernemøtet på TV den gangen. Video: Marie Røssland 2. april 2018