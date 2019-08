Drapstiltalte «Foxy-Noxy»: - Skal gjøre alt jeg kan for å motbevise dommen

Video originally published on dagbladet.no/dbtv.no on 31.01.2014 GIR SEG IKKE: Drapsdømte Amanda Knox ble, sammen med sin ex-kjæreste, dømt for drapet på romkameraten Meredith Kercher. Knox uttalte i et eksklusivt intervju med ABC news at hun ikke kommer til å gi seg med det. Video: Camera One 19. oktober 2016