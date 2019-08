Deltakernes harde dom over «legendene»: - Irriterende, skummel og sutrete

HARDE ORD: De ti ferske «Paradise»-deltakerne var ikke nådige i sin dom over de såkalte «legendene». I forkant av innspillingen av den tiende sesongen av «Paradise Hotel» ble de konfrontert med en liten lek, og det var tydelig at spesielt noen «legender» hadde etterlatt deg et mindre godt inntrykk på skjermen. I leken fikk deltakerne beskjed om å velge hvilke «legender» de ville ligge med, hvilke de ville vinne med og hvilke de ville sende ut. I kveldens episode av «Paradise Hotel» blir det klart hvilke to «legender» som får sjekke inn på hotellet. Dette opptaket ble gjort før det ble klart at Pierre Louis Olsson ikke ville delta på grunn av sykdom. 13. mars 2018