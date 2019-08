Burkaporno vekker global oppsikt

Video originally published on dagbladet.no/dbtv.no on 21.08.2015 KONTROVERSIELL: I filmen «Women of the Middle East» er det kvinnene som har makta. I trailerens åpningsscene ser vi pornostjerna Nadia Ali i burka slepe en mann i kjettinger langs en ensom ørkenvei. Video: PornFidelity 16. september 2016