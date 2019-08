Bryter ut i latter av disse bildene: - Det er drøyt

BRYTER UT I LATTER: Den selverklærte kongen av «Paradise Hotel», Carl Aksel Jansen (22), er tilbake på TV-skjermen. Se og Hør og Dagbladet møtte 22-åringen i Mexico i forbindelse med innspillingen. Her ble han konfrontert med noen av uttalelsene hans fra forrige opphold på luksushotellet, da brøt han ut i latter. Video: Marie Røssland 20. mars 2018