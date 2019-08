Ashley Graham hylles for sine former: - Et forbilde for mange

HYLLES: Modellen Ashley Graham (29) har de siste åra vært på «alles» lepper. Med flere opptredener på catwalker rundt om, egen undertøyskolleksjon og forsideintervjuer med blant annet Sports Illustrated, har 29-åringen etablert seg som en av verdens mest omtalte modeller. Video: Addition Elle Les saken her: http://bit.ly/2eeEFAq 23. oktober 2016