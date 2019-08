Anniken Jørgensen: - Slettet meg fra Snapchat fordi jeg var penere på bloggen

- TRIST: Anniken Jørgensen, fra TV 2-serien «Bloggerne», forteller at hun ble lei seg da noen kommenterte at de hadde slettet henne fra Snapchat, fordi hun ikke var like pen der som på bloggen. Video: TV 2 15. mars 2017