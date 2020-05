HYGGELIGE TIDER: Etter at Linn og Øystein fant kjærligheten i vårens «Ex on the beach», har kjæresteparet nærmest flyttet sammen etter at de kom tilbake til Norge. Nå forteller de hvordan den siste tiden har vært. Reporter: Thea Hope. Video: Julie Easter/Rød Løper

29. mai 2020