- Fy faen! A

En surfer trengte hjelp da han holdt på å bli slukt av en kjempebølge. Non Stop-video av Sondre Rahm, Christian Wehus, Nicolai Alcaniz og Emrik Sager. Vi lager Norges beste viralprogram - som daglig serverer deg de beste viralvideoene fra internetts verden. Takk for at du ser på Non Stop!

28. januar 2021