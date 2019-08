- Farmor måtte gå fra familieselskapet for å rekke «Paradise»

HELE SLEKTA HEIER: Julie Grindbakken gjestet denne ukas «Pærra-preik», og fortalte at hele slekta heier på henne på «Paradise Hotel». Den ivrigste av dem er kanskje farmora, som måtte forlate familieselskapet for å rekke programmet. Video: Marie Røssland / Programleder: Kine Falch Se hele programmet her. https://youtu.be/wC9dLFEICRI 11. mai 2018