- Au!

Er det et ordtak som sier: "Hvis uhellet er ute én gang - kan du likevel gå viral på ny og på ny"...? I så fall har vi forslag til hvem kilden er: En uheldig poledancer på andre siden av Atlanteren. Non Stop-video av Sondre Rahm, Christian Wehus, Nicolai Alcaniz og Emrik Sager. Takk for at du ser på!

8. oktober 2020