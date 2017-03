Glede og skuffelse på tribunen

||| OL er ikke bare en fest for folket. Også sportsinteresserte kongelige tar del i moroa og flokker nå til Vancouver for å støtte sine undersåtter.



Se bildeserie over.

Så langt er Skandinavia representert av vår egen kronprins Haakon (36), Danmarks kronprins Fredrik (41) og hans kone Mary (38).

Kronprinsesse Mette-Marit er sykmeldt på grunn av slitasjeskader på nakkevirvlene, og er derfor ikke med til OL i Vancouver.

Kronprins Haakon satt på tribunen i Whistler Creek da den heller ukjente skiskytteren Anastasia Kuzmina vant gull i 7,5 kilometer skiskyttersprint.

Å ha kronprinsen blant publikum hjalp dessverre ikke de norske jentene. Norges fremste kvinnelige medaljehåp i skiskyting, Tora Berger, endte på 33.plass.

Bedre gikk det for den nederlandske kongefamilien.

Prins Willem-Alexander (42), prinsesse Maxima (38) døtrene deres Amalia (6), Alexia (4) og Ariane (2) fikk med seg 5000 meter skøyter for menn i går lørdag.

Hele familien var kledd i landslagsfargen oransje og jublet på tribunen da den nederlandske langdistansekongen Sven Kramer tok sitt første OL-gull.

Mamma Maxima passet på å forevige øyeblikket med et lite kompaktkamera.

Norges Håvard Bøkko endte på en fjerdeplass.



Kronprins Fredrik har benyttet tida til å la seg avfotografere med de danske OL-deltakerne.

Den sportsinteresserte kronprinsen møtte som kjent sin kone Mary under OL i Sydney i 2000.