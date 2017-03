Elin raskest på høye hæler

|||Elin Bjerre har en fortid som stjernespiller i svensk fotball. Nå har hun notert seg for en mer spesiell sportsprestasjon - seier i Stiletto Run, et kappløp for kvinner på stiletthæler.





Løpet som ble holdt i parken Kungsträdgården i sentrum av Stockholm i helgen, var som alle andre 100-metere, med den forskjellen at høyhælte sko var påbudt fottøy. Minst sju centimeter måtte hælene måle, ifølge Stockholm-avisen Dagens Nyheter.

Elin Bjerre fikk litt ekstra trening, da hun løp etter en tyv utenfor arbeidsplassen i Drottninggatan i Stockholm, het det på avisens nettsider søndag. Hun var fast bestemt på å vinne den store finalen i stilettløpet.

- Jeg hadde dødd om jeg ikke hadde vunnet, sa hun til nettstedet glamour.se da seieren var i havn. Etter målpassering bar det rett av gårde til kjøpesenteret Pub, der hun skulle bruke opp noen av de 100.000 kronene hun vant.

Bjerre røper litt om taktikken hun la opp, kunne glamour.se også fortelle. Først prøveløper hun distansen, og når selve løpet er i gang, ser hun etter en kjekkest mulig mann ved målstreken og løper mot ham så raskt hun kan.



