- New York-guvernør ba kvinne la være å anmelde ansatt

||| (Dagbladet): Sist høst gikk en kvinne til domstolen i bydelen Bronx i New York for å vitne om at hun hadde blitt utsatt for vold av en av guvernør David A. Patersons nærmeste rådgivere, 37 år gamle David W. Johnson, kunne The New York Times melde 24. februar i år.

Siden har det stormet. Kvinnen klaget til domstolen over å ha blitt kontaktet av delstatspolitiet som ba henne om å droppe anklagene. Da hun skulle i retten for å be om besøksforbud, ringte guvernøren.

Hun dukket ikke opp på den neste høringen - noe som resulterte i at saken ble avvist.

Nå har det blitt ganske så ensomt på kontoret til guvernøren, skriver NYDailyNews.com. I går gikk pressetalskvinnen Marissa Shorenstein av. Hun er femte i rekka, og antydet at hun hadde blitt ført bak lyset av administrasjonen.

- Gjennom min karriere har jeg utført mine plikter profesjonelt og med integritet. Det jeg har gjort har jeg basert på hva jeg trodde var sannheten på tidspunktet. Derfor sier jeg opp som pressetalskvinne for guvernøren, sa hun i en uttalelse.

Shorenstein følger flere toppmedarbeidere ved guvernørens kontor, blant dem kommunikasjonsdirektør Peter Kauffmann og sjef for offentlig sikkerhet, Denise O'Donnell. Delstatspolitisjefene Harry Corbitt og Pedro Perez gikk av kort tid etter at avsløringen ble kjent i februar.

Patersons stabsjef, Larry Schwartz, skryter av Shorensteins talent, men understreker at administrasjonen ikke er svekket av skandalen.

Senator Kirsten Gillibrand, som erstattet Hillary Clinton da hun ble utenriksminister, mener Paterson bør gå av dersom det stemmer at han truet Booker.

Paterson er skandaleguvernøren Eliot Spitzers etterfølger. Spitzer måtte forlate jobben etter avsløringer om hans tilknytting til prostitusjonsnettverket Emperors Club og hans ville netter med en luksusprostituert.

Feministbloggen Feministing.com skriver at kona ironisk nok er ekteskapsrådgiver med vold i nære relasjoner som spesialfelt.

I dag påsto guvernøren selv at han var kilden til The New York Times' sak. Avisa selv nekter for at dette skal være tilfelle.