Fra luksus til fengsel

(Dagbladet.no): Tone Oppenstam ble kjent i Sverige da hun var med i realityprogrammet «Ladies på Östermalm». Hun har tatt seg fram i livet som gründer siden hun var 16 år gammel.

Nå er hun varetektsfengslet i Stockholms tingrett. Hun er anklaget for flere grove tilfeller av skatteunndragelser, regnskapsjuks og for å ha oppgitt feilaktige tall på tjente penger. Hun mistenkes for å ha lurt til seg millioner av kroner. Etter drøyt to uker i arresten ble hun igjen varetektsfengslet sist fredag. Nå må hun svare for flere anklager.

"Skattejuks"

Hun anklages blant annet for å ha vært delaktig i grove skatteunndragelser.

—Tone er meget skuffet over avgjørelsen. Hun hadde håpet å bli satt fri i dag. Men hun er fortsatt kampvillig, og har ikke gitt opp. Hun er helt klar på at hun er uskyldig, sier advokat Börje Leidhammar til Expressen.

Han er den eneste som har hatt kontakt med Tone Oppenstam siden hun ble anholdt. Lita celle Livet i fengselet står i sterk kontrast til det glamorøse miljøet tv-seerne er vant til å se «Östermalmsladien» i.

Tone Oppenstam bor i en åtte kvadratmeter stor fengselscelle, der møblene består av en seng, en stol og et skrivebord. Dagene er ekstremt ensformige og består av faste rutiner. Frokost, lunsj og middag serveres på cellen til bestemte tider. Og her serveres ikke de gastronomiske «lekkerbisknene» Tone er vant med.

Forrige uke fikk hun for eksempel torsk med wokede grønnsaker og poteter til lunsj. Som drikke fikk hun valget mellom vann eller melk. Advokaten forteller hun har muligheten til å se på tv, lese aviser eller hører på radio.

—Personalet behandler henne bra, men hun er svært ulykkelig, sier advokaten.

Hun syntes det er helt urimelig at hun skal være frarøvet friheten. Tingretten har en annen mening. De mener det er stor fare for at Tone vil gjøre etterforskningen vanskeligere om hun er på frifot.

Sammen med sin advokat har hun nå søkt om å få treffe sin datter og samboer.

—Hun savner de utrolig mye. Det er tydeligvis lang behandlingstid på en slik søknad. Det kan ta alt fra ei uke til flere uker sier Börje Leidhammar.

Jobber med saken

For å få tiden til å gå leser Tone mye, og jobber med sin egen forsvarstale. Hun husker detaljer, og skriver ned forklaringene sine.

—Hun er veldig sterk, og kan på en overbevisende måte fortelle om viktige hendelser. Men det er klart hun er bekymret for hvor dette skal ende, sier advokaten.

Cellelivet Slik går dagene i arresten:

Frokost: Serveres i cella klokka 07.00.



Lunsj: Serveres klokka 11.30 i cellen.



Toalett: Tone må tilkalle en fengselsbetjent for å gå på toalettet.



Trim: De innsatte har rett til en times lufting i en bakgård per dag.



Middag: Maten blir servert i cella klokka 16.30.



Besøk: Tone får bare lov til å treffe advokaten sin og en prest.



Tidlig kveld: Etter 17.00 får Tone bare lov til å forlate cellen om hun må på toalettet.



God natt: Tone Oppenstam bestemmer selv når hun legger seg for kvelden.