||| (Dagbladet): - Staben har vært støttende for meg, ikke bare de siste dagene, men gjennom alle åra vi har vært på TV, begynte David Letterman sin unnskyldning i natt.

Den rutinerte «Late Show»-verten måtte unnskylde seg for at han har hatt sex med kvinner som har jobbet med ham.

Natt til fredag i forrige uke fortalte han et forvirret publikum sin sjokkerende avsløring, etter at han hadde blitt utsatt for et utpressingsforsøk.



- Har en stor jobb å gjøre

I natt takket han sine kollegaer for støtten, og for at de har holdt ut med oppførselen hans.

- Jeg tenkte ikke klart, sa han.

- Min kone, Regina, ble forferdelig lei seg, sa Letterman, og fortalte at han nå ville jobbe med å ordne opp mellom de to.

- Jeg har en stor jobb å gjøre.

Ifølge New York Times har det vært ventet en uttalelse fra Lettermans kone, Regina Lasko. Hittil har hun forholdt seg taus.

Ville ha elleve mill.

CBS News-ansatte Robert Halderman er mannen som er siktet for utpressingsforsøket mot talkshowverten.

Han ville ha to millioner dollar - over elleve millioner kroner - for å ikke røpe skandalen.

Hans advokat, Gerald Shargel, sier til New York Times at han har bevis for at Letterman bedrev med seksuell trakassering av kvinnelige medarbeidere.



Shargel forteller at Letterman hadde et forhold med Haldermans kjæreste.

I amerikanske medier er Stephanie Birkitt (34) utpekt som en av skandalekvinnene. Hun er en av Lettermans assistenter, og Haldermans tidligere kjæreste.

Det er usikkert om påstander om seksuell trakassering vil være tillatt i retten, siden siktelsen omhandler et forsøk på utpressing.

Garald har helt siden saken har blitt rullet opp påpekt at det er to sider av enhver sak.

- Manipulerer

Han sa til NBCs morgentalkshow at Letterman hadde den beste muligheten til å fortelle sin side av historien.

- Han er en mester på å manipulere publikum. Det er jobben hans. Å tro at han forteller hele historien og at det ikke er noe annet blir ganske enkelt feil.



Shargel sier i et telefonintervju med New York Times at han vil vente til rettssaken med å fortelle hele historien.

- Jeg har mange spørsmål til Letterman, sier han.